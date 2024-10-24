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    Marca: Холланн собирается продлить контракт с «Манчестер Сити»

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    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн не собирается покидать стан «горожан», о чем несколькими днями ранее сообщили некоторые СМИ.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    Сейчас норвежский форвард и английский клуб ведут активные переговоры о продлении соглашения, которое истекает летом 2027 года. Холанну все нравится в «Ман Сити» и он намерен и дальше тут выступать, сообщает испанское издание Marca.

    При этом в действующем контракте у 24-летнего нападающего есть пункт о сумме отступных в размере 70 млн евро для некоторых клубов, название которых неизвестно.

    Календарь и таблица АПЛ

    Эрлинг Холанн стал игроком «Манчестер Сити» летом 2022 года. На портале Transfermarkt его сейчас оценивают в € 200 млн.

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