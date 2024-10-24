Источник: Холанна привлекает идея перехода в «Реал»

Эрлинг Холанн — нападающий «Манчестер Сити» Фото: globallookpress.com
Стало известно, что руководство «Реала» также заинтересован в трансфере нападающего. Сумма отступных в контракте Холанна с «Манчестер Сити» — 150 млн. евро.
Боссы «сливочных» готовы подписать нападающего летом 2025-го года. Действующее соглашение Холанна« с "горожанами" рассчитано до конца сезона 2026/2027.
Ранее сообщалось о том, что Виктор Дьекереш из лиссабонского "Спортинга" может заменить норвежского нападающего в "Манчестер Сити".