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    Источник: Холанна привлекает идея перехода в «Реал»

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    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн согласен перейти в «Реал». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

    Эрлинг Холанн — нападающий «Манчестер Сити»
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    Эрлинг Холанн — нападающий «Манчестер Сити»

    Стало известно, что руководство «Реала» также заинтересован в трансфере нападающего. Сумма отступных в контракте Холанна с «Манчестер Сити» — 150 млн. евро.

    Боссы «сливочных» готовы подписать нападающего летом 2025-го года. Действующее соглашение Холанна« с "горожанами" рассчитано до конца сезона 2026/2027.

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