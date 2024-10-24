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    Альба: То, что делает Ямаль — безумие, но не нужно его сравнивать с Месси

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    Бывший защитник «Барселоны» Жорди Альба высказался о потенциале нападающего «сине-гранатовых» Ламина Ямаля.

    Ламин Ямаль — нападающий «Барселоны»
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    Ламин Ямаль — нападающий «Барселоны»

    «Когда я был в "Барсе", Ямаль уже тренировался с первой командой и дебютировал в матче с "Бетисом".

    Понятно, что он очень спрогрессировал. Ямаль — 17-летний парень, и то, что он делает — безумие. Но нужно набраться терпения и не сравнивать его ни с кем, потому что, в конце концов, Лео (Месси) — это Лео. Другого такого, как он — нет.

    Однако я думаю, что Ямаль проводит отличный сезон, особенно, если исходить из того, что ему всего 17 лет. Нужно ценить это. Надеюсь, он продолжит учиться и получать удовольствие от футбола», — приводит слова Альбы Cadena Ser.

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