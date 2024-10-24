Альба: То, что делает Ямаль — безумие, но не нужно его сравнивать с Месси

Ламин Ямаль — нападающий «Барселоны» Фото: globallookpress.com
«Когда я был в "Барсе", Ямаль уже тренировался с первой командой и дебютировал в матче с "Бетисом".
Понятно, что он очень спрогрессировал. Ямаль — 17-летний парень, и то, что он делает — безумие. Но нужно набраться терпения и не сравнивать его ни с кем, потому что, в конце концов, Лео (Месси) — это Лео. Другого такого, как он — нет.
Однако я думаю, что Ямаль проводит отличный сезон, особенно, если исходить из того, что ему всего 17 лет. Нужно ценить это. Надеюсь, он продолжит учиться и получать удовольствие от футбола», — приводит слова Альбы Cadena Ser.
В нынешнем сезоне Ямаль провел за «Барселону» 13 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 7 голевых передач...