Альба: То, что делает Ямаль — безумие, но не нужно его сравнивать с Месси

Бывший защитниквысказался о потенциале нападающего «сине-гранатовых»

«Когда я был в "Барсе", Ямаль уже тренировался с первой командой и дебютировал в матче с "Бетисом".

Понятно, что он очень спрогрессировал. Ямаль — 17-летний парень, и то, что он делает — безумие. Но нужно набраться терпения и не сравнивать его ни с кем, потому что, в конце концов, Лео (Месси) — это Лео. Другого такого, как он — нет.

Однако я думаю, что Ямаль проводит отличный сезон, особенно, если исходить из того, что ему всего 17 лет. Нужно ценить это. Надеюсь, он продолжит учиться и получать удовольствие от футбола», — приводит слова Альбы Cadena Ser.

В нынешнем сезоне Ямаль провел за «Барселону» 13 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 7 голевых передач...