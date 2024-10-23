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    Ямаль: Мы все хотим выиграть у «Реала»

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    Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о предстоящем матче чемпионата страны против «Реала».

    Ламин Ямаль
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    Ламин Ямаль

    «Честно говоря, я не нервничаю перед матчами, но в дебютном класико было волнительно. Я видел лица соперников и понимал, насколько они хороши. И как раз когда я выходил на поле, было немного нервно, но когда я начал играть, все забывалось. Я играл и наслаждался моментом.

    Ты видишь качество игры в таких матчах. В конце концов, они решаются мелкими деталями. Класико всегда особенные. Это класико мы все хотим выиграть», — цитирует Ямаля LaLiga World.

    Напомним, что игра между «Барселоной» и «Реалом» состоится уже в субботу, 26 октября.

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