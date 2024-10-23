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    Гранат: Бонгонда не является ключевым игроком «Спартака», каким был Промес

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    Экс-защитник «Динамо», «Спартака» и сборной России Владимир Гранат не считает потерей для красно-белых возможный уход Тео Бонгонда.

    Тео Бонгонда
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    Тео Бонгонда

    «Мне кажется, что Бонгонда неплохо выступает за "Спартак" — он всё равно создаёт остроту впереди. Но его нельзя считать полноценным футболистом стартового состава. Возможно, благодаря его продаже "Спартак" освобождает место для более сильного игрока.

    Ведь его нельзя назвать ключевым игроком для "Спартака", каким был Квинси Промес. Не думаю, что для "Спартака" это будет большая потеря», — сказал Гранат «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    За «Спартак» Бонгонда играет с июля 2023 года. Всего в РПЛ он провел за команду 37 матчей и забил 7 мячей.

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