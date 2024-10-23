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    Газзаев: Поддерживаю идею с возвращением пива на стадионы

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    Знаменитый российский тренер ЦСКА Валерий Газзаев не против, чтобы пиво снова продавали на футбольных стадионах и привел немало положительных примеров от этого решения.

    Валерий Газзаев
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    Валерий Газзаев

    «Я поддерживаю идею продажи пива на стадионах потому, что для болельщиков надо создавать все удобства. Я считаю, что в этом нет никаких проблем. Это будет выгодно и для клубов с финансовой точки зрения, и для болельщиков, которые смогут выпить во время мачта, например, одну кружку пива, и от этого ничего страшного не будет.

    Это было и в Советском Союзе, и сейчас в Европе это есть. Мы видим, что там с этим проблем нет», — сказал Газзаев «СЭ».

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    Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сказал, что рассматривается вопрос о возвращение пива на спортивные арены. Запрет на продажу алкогольного пива на спортивных объектах в России действует с 2005 года.

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