Де Брейне может покинуть «Манчестер Сити»

В следующем году полузащитник «Манчестер Сити»может уйти из клуба.

Нынешнее соглашение бельгийца с «горожанами» рассчитано до конца сезона 2024/2025. Как сообщает Mirror, де Брейне обсуждает с «Манчестер Сити» свое будущее, но вряд ли контракт будет продлен.

Наиболее вероятным кандидатом на подписание де Брейне является «Сан-Диего», который стартует в МЛС в 2025 году.

Ранее стало известно, что хавбека «Манчестер Сити» хотели подписать клубы из Саудовской Аравии. В 2023-м бельгийцу предлагали зарплату около 70 млн евро в год, но де Брейне ответил отказом.