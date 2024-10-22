ПерерывМилан — БрюггеОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тео Эрнандес«Милан» — «Брюгге». Онлайн
    Все новости спорта

    Экс-тренер «Барселоны» может заменить тен Хага в «МЮ»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона
    Бывший главный тренер «Барселоны» Хави может возглавить «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Daily Mail.

    Хави
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хави

    Стало известно, что руководство «Манчестер Юнайтед» уже несколько раз связывались с Хави по поводу возможного сотрудничества. К тому же, действующий главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг постепенно теряет контроль над командой.

    Напомним, что Хави работал наставником «Барселоны» в период с 2021 по 2024-й год. Вместе с «сине-гранатовыми» специалист выигрывал чемпионат Испании и Суперкубок страны.

  • Омар Мармуш: «новый Салах» из Египта затмил даже Гарри Кейна
  • Лидер «Айнтрахта» стал трансферной целью лучших клубов Европы
  • Сегодня

    • После 8-и туров в английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место в таблице с 11-ю очками в активе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» снова уверенно обыграет «Боруссию»?
  • «Реал» Мадрид — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • ЦСКА не предоставит шансы «Ахмату»
  • ЦСКА — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Создаст ли «Шахтер» проблемы «Арсеналу»?
  • «Арсенал» — «Шахтер». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.62
  • Экспресс дня 22 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Арсенал — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч ПСЖ — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Барселона — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Спарта Прага
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Атлетико — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры