Экс-тренер «Барселоны» может заменить тен Хага в «МЮ»

Бывший главный тренерможет возглавить. Об этом сообщает Daily Mail.

Стало известно, что руководство «Манчестер Юнайтед» уже несколько раз связывались с Хави по поводу возможного сотрудничества. К тому же, действующий главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг постепенно теряет контроль над командой.

Напомним, что Хави работал наставником «Барселоны» в период с 2021 по 2024-й год. Вместе с «сине-гранатовыми» специалист выигрывал чемпионат Испании и Суперкубок страны.

После 8-и туров в английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место в таблице с 11-ю очками в активе.