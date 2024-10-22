Тебас: У «Барселоны» есть шансы на победу в матче с «Реалом»

Президент Ла Лигивысказался о фаворите в предстоящем матче «Реала» и «Барселоны». По его мнению, каталонский клуб сейчас на подъеме.

«Каталонский клуб является фаворитом? С учетом текущей ситуации, у нее, безусловно, есть шансы на победу. Хотя все говорят, что "Реалу" дается все с трудом, но он выигрывает. Так что это важный матч, в котором любой может победить.

У меня есть ощущение, что "Барселона" сейчас на подъеме, чего никто не ожидал в предсезонке. Возможно, это заставляет нас видеть их сильнее, чем они есть на самом деле», — приводит слова Тебаса Marca.

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В матче 11-го тура Примеры команда Карло Анчелотти примет сине-гранатовых на «Сантьяго Бернабеу». Встреча начнется 26 октября в 22:00 мск.