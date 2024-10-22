Маурисио: Семак — очень хороший человек

Бывший полузащитник «Зенита» Маурисио поделился мнением о тренерской работе Сергея Семака.

«Я пересекался с Семаком в "Зените", он был тогда ассистентом главного тренера, часто подсказывал нам на тренировках. А учитывая, что у нас с ним одинаковые позиции на поле, то я получил новые знания. Рад за Семака, за его достижения в "Зените". Шесть чемпионств подряд — это отличный показатель. Он очень хороший человек, с ним никогда не было проблем и конфликтов», — сказал футболист «СЭ».

Маурисио выступал за «Зенит» с 2016 по 2017 год. Он провел за клуб 42 матча, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.