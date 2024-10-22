Кроос: Я не собираюсь быть тренером

Бывший футболистответил на вопрос о том, будет ли в будущем становиться тренером.

«Нет, я не собираюсь быть тренером. Помощник Анчелотти? Нет, это невозможно. В любое время, когда он захочет, я всегда поделюсь с ним своим мнением. Но он знает, почему я завершил карьеру. Важная часть этого — постоянные поездки, отели и так далее. Дело не в 90 минутах на поле. Если бы дело было только в этом, я мог бы играть, даже не знаю, до каких пор.

Иногда мы на связи с ним, для нас это нормально, но Карло знает, что нет смысла даже спрашивать меня, потому что он знает ответ. День на Вальдебебас для тренера еще сложнее, чем для игрока. Игрок приходит, делает свою работу и идет домой. А тренер отвечает за всех, он приходит первым и уходит последним, также еще эти поездки... Я вижу себя скорее в академии», — цитирует Крооса The Athletic.

34-летний немец повесил бутсы на гвоздь минувшим летом после Евро-2024.