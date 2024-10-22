Кроос: Было очень трудно сказать Анчелотти, что я завершаю карьеру

Бывший футболист «Реала»отметил, что ему было сложно сообщить про завершение карьеры наставнику мадридской команды

34-летний немец повесил бутсы на гвоздь минувшим летом после Евро-2024.

«Мне было трудно сообщить об этом моему старшему сыну. Я знал, как ему нравилось смотреть за моей игрой по телевизору и на стадионе. Он многое повидал, он был в четырех финалах Лиги чемпионов, такое не забывается!

Мне также было очень трудно сказать об этом Карло, так как он ожидал, что я останусь в клубе, и потому что у нас были и остаются очень хорошие отношения. Он был моим первым тренером в "Реале", и мне было нелегко сказать это ему, но всему в жизни приходит конец. Я знал, что Анчелотти не рассердится, но ему будет немного грустно. Я искал подходящий момент, и мне повезло, что мы заранее выиграли Ла Лигу. Было бы сложнее сделать это, если бы вс еще мы боролись за чемпионство», — сказал Кроос Marca.