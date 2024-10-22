Кроос высказался о переходе Мбаппе в «Реал»

Экс-футболист «Реала»отметил, что переход форвардав мадридский коллектив не мог повлиять на его решение завершить карьеру.

«Переход Мбаппе не пробудил желание продолжить карьеру еще на год, чтобы поиграть с ним? Нет. Это решение не зависит от того, придет или уйдет игрок, это было мое решение.

Я знал, что Мбаппе приедет, и рад, что он приехал, потому что он собирается помочь команде.

Это могло быть два года назад, но теперь он наконец здесь. Но Мбаппе не мог повлиять на мое решение», — приводит слова Крооса Marca.

В ближайшем матче «Реал» в Лиге чемпионов сразится с дортмундской «Боруссией».