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    Гвардиола о травме Де Брейне: Он должен полностью прийти в форму, чтобы играть

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о травме полузащитника Кевина Де Брейне.

    Кевин Де Брейне — полузащитник «Манчестер Сити»
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    Кевин Де Брейне — полузащитник «Манчестер Сити»

    «Все не так серьезно. Однако он чувствует себя не совсем хорошо. К тому же, Кевину уже не 22 года. Он должен полностью прийти в форму, чтобы играть в футбол.

    Кевин стал тренироваться лучше, но по-прежнему не восстановился до конца. Он сказал мне, что чувствует себя неважно, а если ты чувствуешь себя неважно, то не торопись (выходить на поле)», — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

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    • В нынешнем сезоне Де Брейне провел за «Манчестер Сити» 4 матча в рамках английской Премьер-лиги, забил гол и сделал голевую передачу.

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