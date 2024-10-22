Гвардиола о травме Де Брейне: Он должен полностью прийти в форму, чтобы играть

Главный тренервысказался о травме полузащитника

«Все не так серьезно. Однако он чувствует себя не совсем хорошо. К тому же, Кевину уже не 22 года. Он должен полностью прийти в форму, чтобы играть в футбол.

Кевин стал тренироваться лучше, но по-прежнему не восстановился до конца. Он сказал мне, что чувствует себя неважно, а если ты чувствуешь себя неважно, то не торопись (выходить на поле)», — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

В нынешнем сезоне Де Брейне провел за «Манчестер Сити» 4 матча в рамках английской Премьер-лиги, забил гол и сделал голевую передачу.