Шикунов считает, что «Спартаку» можно забыть про чемпионство в нынешнем сезоне

Деян Станкович — главный тренер «Спартака» Фото: globallookpress.com
«Приглашение Станковича — ошибка? Это пусть уже руководители "Спартака" решают, ошибка или нет. Результата нет.
"Спартаку" уже можно забыть про чемпионство? Про первое и второе место точно да. Какое-то чудо должно произойти. Уже приличный отрыв», — приводит слова Шикунова «Спорт день за днем».
После 12-и туров в российской Премьер-лиге «Спартак» занимает 6-е место в таблице с 19-ю очками в активе.
В следующем матче «красно-белые» сыграют против махачкалинского «Динамо» в рамках Кубка России завтра, 22-го октября в 18:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.