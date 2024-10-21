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    Шикунов считает, что «Спартаку» можно забыть про чемпионство в нынешнем сезоне

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    Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о перспективах «красно-белых» в борьбе за чемпионство в российской Премьер-лиге.

    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»
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    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»

    «Приглашение Станковича — ошибка? Это пусть уже руководители "Спартака" решают, ошибка или нет. Результата нет.

    "Спартаку" уже можно забыть про чемпионство? Про первое и второе место точно да. Какое-то чудо должно произойти. Уже приличный отрыв», — приводит слова Шикунова «Спорт день за днем».

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    • После 12-и туров в российской Премьер-лиге «Спартак» занимает 6-е место в таблице с 19-ю очками в активе.

    В следующем матче «красно-белые» сыграют против махачкалинского «Динамо» в рамках Кубка России завтра, 22-го октября в 18:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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