Непомнящий: Потенциал у Мусаева выше, чем у Чалова

Известный российский тренерположительно отзывается об игре форварда московского ЦСКАи считает, что в перспективе он может стать сильнее

«Тяжелейший матч в Махачкале! Несмотря на непростое поле, на серьезный уровень сопротивления, у армейцев здорово выстроена игра в атаке. Видна система. Мне нравится, как подопечные Николича готовят свои выпады. Все довольно логично. Когда ЦСКА с мячом, на команду приятно смотреть.

Мусаев — находка? Все его голы становятся решающими. Такой вот мальчик. Я наблюдал его в "Балтике". Там он порой забивал какие-то неожиданные мячи. А тут обрел стабильность. Да, порой принимает не самые правильные решения, но все время нацелен на ворота, агрессивен. В порядке. И, думаю, еще прибавит.

Равноценная замена Чалову? Думаю, у Мусаева потенциал повыше, он может лучше раскрыться. Тамерлан еще прибавит в плане техники. Тут ему еще есть над чем работать», — сказал Непомнящий «СЭ».

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Мусаев стал игроком ЦСКА в декабре 2023 года, перейдя из «Балтики». В этом сезоне за армейцев на его счету 17 матчей, 7 голов и 2 ассиста.