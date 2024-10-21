Аршавин: Соболеву невозможно запретить играть в компьютерные игры

Член правления «Зенита»высказался по поводу форварда питерской команды

До этого стало известно, что руководство «Зенита» запретило Соболеву проводить слишком много времени в компьютерной игре Dota 2.

«Можно запрещать сколько угодно, но просто это никак не проверить, потому что можно зайти под другим ником. Мне кажется, это невозможно запретить.

Но что-то сказать про эти игры я не могу, я из другого поколения. Никогда не играл в подобное», — заявил Аршавин в интервью РИА Новости.

Напомним, 22 октября «Зенит» сыграет на выезде с воронежским «Факелом» в Кубке России.