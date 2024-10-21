ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вадим Гаранин«У нас нет авантюрного футбола». Вадим Гаранин — о важности психологии в спорте и нюансах работы в Первой лиге
    Все новости спорта

    Аршавин: Соболеву невозможно запретить играть в компьютерные игры

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит
    Член правления «Зенита» Андрей Аршавин высказался по поводу форварда питерской команды Александра Соболева.

    Александр Соболев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Соболев

    До этого стало известно, что руководство «Зенита» запретило Соболеву проводить слишком много времени в компьютерной игре Dota 2.

    «Можно запрещать сколько угодно, но просто это никак не проверить, потому что можно зайти под другим ником. Мне кажется, это невозможно запретить.

    Но что-то сказать про эти игры я не могу, я из другого поколения. Никогда не играл в подобное», — заявил Аршавин в интервью РИА Новости.

    Напомним, 22 октября «Зенит» сыграет на выезде с воронежским «Факелом» в Кубке России.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команды вновь поделят между собой очки?
  • «Ноттингем Форест» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • СКА на классе справится с «Витязем»
  • «Витязь» — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • На гостевой территории «Трактор» снова окажется результативен
  • «Сибирь» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.07
  • Экспресс дня 21 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Витязь — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Сибирь — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Тюмень — Торпедо Москва
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Валенсия — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Динамо Мх — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Милан — Брюгге
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры