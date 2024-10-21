Анчелотти — об отсутствии голов у Беллингема: Его общий вклад гораздо важнее

Главный тренерответил на вопрос об отсутствии голов у полузащитника команды

«Очевидно, что Джуд хотел бы забить, но мы им очень довольны. Он делает для нас гораздо больше, чем просто голы, его общий вклад гораздо важнее. Он очень важный игрок для нас.

Роль Джуда Беллингема меняется в каждой игре? Он не менял свою позицию во многих играх, он сделал это в последней встрече, потому что мы думали, что справа он сможет найти больше пространства.

Слева находятся Мбаппе и Винисиус, поэтому справа он и Родриго могут быть очень опасны», — приводит слова Анчелотти AS.

В нынешнем сезоне Беллингем провел за «Реал» 8 матчей во всех турнирах и сделал голевую передачу.