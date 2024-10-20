Титов: Оказалось, «Спартак» может играть еще хуже, чем с «Локомотивом»

Бывший полузащитниквысказался о поражении московской команды от(0:3).

«Полностью игру не смотрел, так как в это время летел в Москву. Фрагменты потом в записи посмотрел. Именно в таких принципиальных матчах строится команда. А в составе "Спартака" мы увидели много новичков, начиная с тренера Станковича и заканчивая игроками. Конечно, я расстроился безумно. Я думал, что матч с "Локомотивом" был худшим для команды. Но, судя по счёту 0:3 и мнению экспертов и болельщиков, против "Краснодара" всё было ещё печальнее. Оказывается, можно играть ещё хуже.

Ни в коем случае не критикую спартаковцев. Понятно, что сегодняшний "Краснодар" — главный конкурент "Зениту". И его беспроигрышная серия из 12 матчей это только доказывает. Они уже обыграли "Зенит" дома, "Спартак", "Локомотив" и "Динамо" на выезде. Заметьте, все эти матчи были ими на ноль сыграны. Это серьёзная заявка если ещё не на титул, то на место в тройке как минимум. Будет очень интересно понаблюдать за краснодарцами дальше», — цитирует Титова «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

«Краснодар» продлил свою победную серию, набрал 30 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. У «Спартака» осталось 19 баллов и шестая строчка.