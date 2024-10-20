Прямая трансляция

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Последний матч команд между собой: Ванкувер Уайткэпс — Реал Солт Лэйк 1:2.

Прогноз на матч Реал Солт Лэйк — Ванкувер Уайткэпс

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