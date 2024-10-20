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    Палмер: Верю, что смогу выиграть «Золотой мяч»

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    Полузащитник «Челси» Коул Палмер высказался о своем выступлении за лондонский клуб.

    Коул Палмер
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    Коул Палмер

    «В "Челси" я чувствую себя как дома, и взволнован тем, чего мы можем достичь вместе. Я полностью предан клубу и настроен на будущее с ним.

    Я всегда стремлюсь улучшить свою статистку голов, думаю, что доказал это, забив четыре гола в первом тайме. По-видимому, я вошел в историю.

    2Золотой мяч»? Для меня было неожиданностью получить признание на таком уровне в самом начале моей карьеры. Это огромная честь.

    Выиграть его было бы потрясающе, и я верю, что с упорным трудом и стабильностью я смогу этого добиться«, — цитирует Палмера The Telegraph

    Календарь и таблица АПЛ

    Контракт Палмера с "Челси" действует до лета 2023 года. В этом сезоне он сыграл 9 матчей, забил 6 мячей и сделал 5 голевых передач. На портале Transfermarkt его цена равна € 90 млн.

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