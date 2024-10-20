Прямая трансляция

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Команды находятся в разной форме, тем не менее, факторы своего поля, истории встреч и проблем с составом делают предстоящий матч Осер — Реймс довольно непредсказуемым.

Последний матч команд между собой: Реймс — Осер 3:1.

Прогноз на матч Осер — Реймс

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