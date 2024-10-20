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    Мареска вспомнил, как посмотрел 38 матчей «Ливерпуля» за одну неделю

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    Наставник «Челси» Энцо Мареска высказался о матче с «Ливерпулем» в 8-м туре АПЛ. Встреча пройдет 20 октября. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

    Энцо Мареска
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    Энцо Мареска

    «Когда я закончил играть и начал работать тренером, то посмотрел 38 матчей "Ливерпуля" за одну неделю, чтобы изучить и проанализировать, насколько хороши они были при предыдущем наставнике в плане прессинга и тому подобных вещей.

    Я действительно знаю игроков "Ливерпуля", потому что много раз наблюдал за ними. Та команда, первые два-три года с Клоппом, как они прессинговали, особенно благодаря Салаху, Фирмино и Мане. Это проявлялось не только при владении мячом, но и без него. То, как они агрессивны, — это что-то невероятное. Мне очень нравится Салах не только потому, что он хорош на мяче, но и потому, что он фантастический игрок без мяча.

    Это было на Рождество, я до сих пор помню. Я начал смотреть разные виды футбола, чтобы понять и увидеть, как действуют лучшие команды», — приводит слова Марески Chelsea News.

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