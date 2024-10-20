«Ливерпуль» — «Челси»: счет матча 2:1, обзор голов

одержал победу над(2:1) в матче 8-го тура английской Премьер-лиги.

У «мерсисайдцев» голы записали на свой счет Мохамед Салах на 29-й минуте с пенальти и Кёртис Джонс на 51-й минуте.

Единственный гол в составе «Челси» забил Николас Джексон на 48-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ливерпуль — Челси 2:1 Голы: 1:0 Мохамед Салах (пенальти) (29'), 1:1 Николас Джексон (48'), 2:1 Кёртис Джонс (51') Ливерпуль: Кивин Келлехер, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд (Джо Гомес, 81'), Райан Гравенберх, Кёртис Джонс (Алексис Мак Аллистер, 81'), Мохамед Салах, Доминик Собослаи, Диогу Жота (Дарвин Нуньес, 30'), Коди Матес Гакпо (Луис Диас, 66') Челси: Роберт Санчес, Мало Гюсто, Леви Колвилл, Олуватосин Адарабиойо (Бенуа Бадьяшиль, 53'), Рис Джеймс (Ренато Вейга, 53'), Коул Палмер, Ромео Лавиа (Энцо Фернандес, 53'), Мойсес Кайседо, Николас Джексон, Джейдон Санчо (Педру Нету, 46'), Чуквунонсо Мадуэке (Кристофер Нкунку, 76') Предупреждения: Олуватосин Адарабиойо (6'), A.Slot (26'), Николас Джексон (28'), Доминик Собослаи (45 + 8'), Дарвин Нуньес (69'), Ренато Вейга (78'), Ибраима Конате (80'), Алексис Мак Аллистер (90 + 2')

После этого матча «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 21-м очком в активе. «Челси» — на 6-й позиции (14).