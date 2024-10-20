Кривцов: «Краснодар» стал сильнее

Полузащитниквысказался о текущей ситуации в команде.

«Стал ли "Краснодар" сильнее в этом сезоне? Если у нас идёт рекордная победная серия, значит, стал. Чем могу такую серию? Только хорошей игрой. Это наша рекордная серия. Таких ещё не было.

Готовы ли мы составить реальную конкуренцию "Зениту" в борьбе за золотые медали? Как видите, пока мы на первом месте», — приводит слова Кривцова «Евро-Футбол.Ру».

Календарь и таблица РПЛ

Благодаря победе над «Спартаком» (3:0) «Краснодар» продлил свою победную серию, набрал 30 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ.