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    Кривцов: «Краснодар» стал сильнее

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    Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался о текущей ситуации в команде.

    Никита Кривцов
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    Никита Кривцов

    «Стал ли "Краснодар" сильнее в этом сезоне? Если у нас идёт рекордная победная серия, значит, стал. Чем могу такую серию? Только хорошей игрой. Это наша рекордная серия. Таких ещё не было.

    Готовы ли мы составить реальную конкуренцию "Зениту" в борьбе за золотые медали? Как видите, пока мы на первом месте», — приводит слова Кривцова «Евро-Футбол.Ру».

    Календарь и таблица РПЛ

    Благодаря победе над «Спартаком» (3:0) «Краснодар» продлил свою победную серию, набрал 30 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ.

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