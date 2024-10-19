«ПСЖ» продлит контракт с одним из лидеров команды

в ближайшее время объявит о подписании нового контракт с

По информации RMC Sport, португальский полузащитник уже договорился с парижским клубом о продлении соглашения до июня 2029 года.

Действующее соглашение Витиньи с «ПСЖ» до 2027 года.

«ПСЖ» выкупил Витинью в 2022 году у «Порту» за 42 миллиона евро. Сейчас Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего футболиста в 55 миллионов евро.

В текущем сезоне Витинья провел за «ПСЖ» семь матчей и забил один гол.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» договорился о подписании нового контракта с главным тренером команды Луисом Энрике.