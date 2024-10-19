Барко, Угальде, Кордоба и Сперцян начнут с первых минут матч «Спартак» — «Краснодар»

Эсекьель Барко Фото: globallookpress.com
«Спартак»: Максименко, Абена, Литвинов, Бабич, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Угальде, Николсон.
Запасные: Селихов, Дуарте, Мангаш, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Пруцев, Денисов, Зорин, Медина, Бонгонда, Виллиан Жозе.
«Краснодар»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Диего Коста, Черников, Ленини, Батчи, Сперцян, Са, Кордоба.
Запасные: Дюпин, Сафронов, Кайо, Гонсалес, Кривцов, Козлов, Кастаньо, Смолов, Олусегун, Мозес.
Матч «Спартак» — «Краснодар» пройдет 19 октября в Москве, начало — в 16:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.