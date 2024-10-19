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    Барко, Угальде, Кордоба и Сперцян начнут с первых минут матч «Спартак» — «Краснодар»

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    «Спартак» и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч 12-го тура российской Премьер-лиги.

    Эсекьель Барко
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    Эсекьель Барко

    «Спартак»: Максименко, Абена, Литвинов, Бабич, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Угальде, Николсон.

    Запасные: Селихов, Дуарте, Мангаш, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Пруцев, Денисов, Зорин, Медина, Бонгонда, Виллиан Жозе.

  • «Спартак» — «Краснодар». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 12-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар»
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    • «Краснодар»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Диего Коста, Черников, Ленини, Батчи, Сперцян, Са, Кордоба.

    Запасные: Дюпин, Сафронов, Кайо, Гонсалес, Кривцов, Козлов, Кастаньо, Смолов, Олусегун, Мозес.

    Матч «Спартак» — «Краснодар» пройдет 19 октября в Москве, начало — в 16:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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