Погребняк: Соболев может потушить негатив хорошей игрой и голами

Александр Соболев Фото: globallookpress.com
«Я переходил в "Зенит" не из "Спартака" и показал себя в другой команде. Соболев же перешел из стана прямого конкурента. Много слов было сказано — пусть доказывает теперь. Ненависть фанатов оправдана.
Есть принципиальное противостояние "Зенита" и "Спартака". Когда игрок переходит из одной команды в другую, начинается негатив. Его необходимо потушить. Как? Хорошей игрой и голами», — сказал Погребняк Sport24.
В текущем сезоне Соболев в семи матчах за «Зенит» забил один мяч.