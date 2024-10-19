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    Погребняк: Соболев может потушить негатив хорошей игрой и голами

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    Экс-форвард «Зенита» и «Спартака» Павел Погребняк высказался про Александра Соболева. Фанаты сине-бело-голубых пока не принимают форварда, который ранее играл за московский клуб.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Я переходил в "Зенит" не из "Спартака" и показал себя в другой команде. Соболев же перешел из стана прямого конкурента. Много слов было сказано — пусть доказывает теперь. Ненависть фанатов оправдана.

    Есть принципиальное противостояние "Зенита" и "Спартака". Когда игрок переходит из одной команды в другую, начинается негатив. Его необходимо потушить. Как? Хорошей игрой и голами», — сказал Погребняк Sport24.

    В текущем сезоне Соболев в семи матчах за «Зенит» забил один мяч.

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