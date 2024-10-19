Черчесов: Соболев — парень с характером, колючий

Наставник сборной Казахстанавысказался по поводу нападающего Александра Соболева, который решил перейти в «Зенит».

«Для меня дело не в том, что Соболев оказался в "Зените", а в том, что ушел из "Спартака". Как и Джикия, Бакаевы, Глушенков. Вот это главное. Какие у кого причины, не знаю — не спрашивал. Но факт остается фактом.

Соболев — парень с характером, колючий. Клон Дзюбы в какой-то мере. Саша не даст соврать — в ходе двух первых сборов в национальной команде пришлось с ним пару собеседований провести», — заявил Черчесов «СЭ».

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Соболев выступал за «Спартак» с 2020 по 2024 год.