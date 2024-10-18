ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Краснодар»12-й тур РПЛ. Юран верит, что домашнее поле поможет «Спартаку», Бушманов ждет победы «Динамо» в Казани
    Все новости спорта

    Гвардиола о своем будущем: Когда я приму решение, я сообщу об этом клубу

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вновь ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»

    «На данном этапе я ещё не принял решения. Когда я приму решение, я сообщу об этом клубу, а затем прессе… Вот почему нет никаких новостей, и вот почему мне не нужно добавлять абсолютно ничего к уже сказанному.

    Мое внимание сосредоточено только на следующей игре», — приводит слова Гвардиолы известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

  • Шанс для Аморима? Как назначение Виана может повлиять на выбор преемника Гвардиолы в «Сити»
  • Новый спортивный директор — одна из ключевых фигур, ответственных за реализацию проекта будущего «Ман Сити»
  • 16/10/2024

    • Ранее сообщалось о том, что Хаби Алонсо может заменить испанского специалиста на посту главного тренера «Манчестер Сити».

    После 7-и туров в английской Премьер-лиге «горожане» занимают 2-е место в таблице с 17-ю очками в активе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Зенит» разгромить «Акрон»?
  • «Акрон» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Команда Бенуа Гру впервые в сезоне обыграет «Салават Юлаев»
  • «Трактор» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • «Боруссия» Д реабилитируется за прошлое поражение
  • «Боруссия» Д — «Санкт-Паули». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.17
  • Экспресс дня 18 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Акрон — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Санкт-Паули
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ахмат — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  3.70
  • Прогноз на матч Монако — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Химки — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч ПСЖ — Страсбург
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры