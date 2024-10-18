Гвардиола о своем будущем: Когда я приму решение, я сообщу об этом клубу

Главный тренервновь ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

«На данном этапе я ещё не принял решения. Когда я приму решение, я сообщу об этом клубу, а затем прессе… Вот почему нет никаких новостей, и вот почему мне не нужно добавлять абсолютно ничего к уже сказанному.

Мое внимание сосредоточено только на следующей игре», — приводит слова Гвардиолы известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось о том, что Хаби Алонсо может заменить испанского специалиста на посту главного тренера «Манчестер Сити».

После 7-и туров в английской Премьер-лиге «горожане» занимают 2-е место в таблице с 17-ю очками в активе.