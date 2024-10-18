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    «Спартак» — «Краснодар»12-й тур РПЛ. Юран верит, что домашнее поле поможет «Спартаку», Бушманов ждет победы «Динамо» в Казани
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    Гладилин: «Спартаку» нужна только победа, чтобы бороться за чемпионство

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    Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мыслями перед матчем 12-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Краснодаром».

    Валерий Гладилин
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    Валерий Гладилин

    «Спартак в матче с "Краснодаром" должен приложить все усилия, чтобы забрать три очка. Встречаются равные соперники, но "Спартаку" нужна только победа, чтобы бороться за чемпионство. Но это не значит, что "Краснодар" приедет отдавать очки, для них ничья будет хорошим результатом.

    Если "Спартак" будет лучше играть в обороне и не допустит ошибок, как в прошлых матчах, а также реализует свои моменты у ворот соперника, то выиграет в этом матче. Но у "Краснодара" хорошая линия атаки. Не думаю, что отлёт латиносов в свои сборные скажется на игре "Краснодара", — у команды большая скамейка», — сказал Гладилин Чемпионату.

  • 12-й тур РПЛ. Юран верит, что домашнее поле поможет «Спартаку», Бушманов ждет победы «Динамо» в Казани
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    • Матч между «Спартаком» и «Краснодаром» состоится завтра, 19-го октября в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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