Мбаппе: Мне приятно быть игроком месяца в «Реале»

Килиан Мбаппе — нападающий «Реала» Фото: globallookpress.com
«Я очень счастлив и благодарен болельщикам "Реала". Мне приятно быть игроком месяца. Самое главное — побеждать в матчах в течение нового месяца, чтобы снова была возможность получить эту награду.
Впереди предстоит провести три очень важные встречи. Но мы с командой готовы. Надеюсь, у нас получится порадовать всех мадридистов», — приводит слова Мбаппе официальный сайт «Реала».
Напомним, что в сентябре Мбаппе провел 5 матчей за «Реал» и забил 6 голов.