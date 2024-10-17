Мбаппе: Мне приятно быть игроком месяца в «Реале»

Нападающийпрокомментировал новость о том, что его признали лучшим футболистом «сливочных» в сентябре.

«Я очень счастлив и благодарен болельщикам "Реала". Мне приятно быть игроком месяца. Самое главное — побеждать в матчах в течение нового месяца, чтобы снова была возможность получить эту награду.

Впереди предстоит провести три очень важные встречи. Но мы с командой готовы. Надеюсь, у нас получится порадовать всех мадридистов», — приводит слова Мбаппе официальный сайт «Реала».

Напомним, что в сентябре Мбаппе провел 5 матчей за «Реал» и забил 6 голов.