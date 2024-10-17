ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ТухельФантастический тренер, но сложный человек. Тухель возглавил сборную Англии
    Все новости спорта

    Мбаппе: Мне приятно быть игроком месяца в «Реале»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид
    Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал новость о том, что его признали лучшим футболистом «сливочных» в сентябре.

    Килиан Мбаппе — нападающий «Реала»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Килиан Мбаппе — нападающий «Реала»

    «Я очень счастлив и благодарен болельщикам "Реала". Мне приятно быть игроком месяца. Самое главное — побеждать в матчах в течение нового месяца, чтобы снова была возможность получить эту награду.

    Впереди предстоит провести три очень важные встречи. Но мы с командой готовы. Надеюсь, у нас получится порадовать всех мадридистов», — приводит слова Мбаппе официальный сайт «Реала».

  • Трансферный дайджест. 8 — 14 октября
  • Перемены в «Ювентусе», будущее Поля Погба и новый клуб Виктора Осимхена
  • 14/10/2024

    • Напомним, что в сентябре Мбаппе провел 5 матчей за «Реал» и забил 6 голов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • СКА продолжит победную серию в дерби с ЦСКА
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Сможет ли Рублев взять реванш у Мюллера?
  • Рублев — Мюллер. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Минское «Динамо» продолжит побеждать?
  • «Динамо» Минск — «Металлург Мг». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.17
  • Экспресс дня 18 октября
  • Завтра в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч Монако — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Санкт-Паули
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Хэнань Суншань Лунмэн
  • Футбол
  • Завтра в 14:35
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ахмат — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 20:15
    •  2.17
  • Прогноз на матч Акрон — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шевченко — Серундоло
  • Теннис
  • Завтра в 10:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры