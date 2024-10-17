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    Президент «Барселоны»: За Ямаля предлагали 250 млн. евро

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    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что отклонил предложение о трансфере нападающего команды Ламина Ямаля, за подписание которого предлагали 250 млн. евро.

    Ламин Ямаль — нападающий «Барселоны»
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    Ламин Ямаль — нападающий «Барселоны»

    «Мы (»Барселона«) умеем продавать. Если кто-то хочет купить наших футболистов, то он должен сделать хорошее предложение. Но мы хотим, чтобы те, кто играют в "Барселоне", уважали клуб и друг друга.

    В клуб обращались с предложением продать Ламина (Ямаля) за € 250 млн, и я сказал: Нет», — приводит слова Лапорты Sport.es.

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  • 13/10/2024

    • Ранее сообщалось о том, что руководство ПСЖ предлагало «Барселоне» 250 млн. евро за трансфер Ямаля. В нынешнем сезоне нападающий провел за «сине-гранатовых» 9 матчей в рамках Примеры, забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.

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