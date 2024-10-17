ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Анхель Ди Мария«Орлам» подрезают крылья. «Бенфике» грозит отстранение от футбольных турниров
    Все новости спорта

    Бывший тренер Батракова сравнил футболиста с Глушенковым

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Локомотив
    Наставник дзержинского «Арсенала» Вячеслав Вашкевич сравнил хавбека Алексея Батракова с Максимом Глушенковым.

    Алексей Батраков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Батраков

    «Можно ли их сравнивать? Уместно в том плане, что оба атакующие полузащитники. Но у них разный набор качеств. У Максима хорошее голевое чутье и скоростной дриблинг. А Леха — более тонкий футболист, он может классно сыграть в подыгрыше. Плюс Батраков выполняет больше беговой и черновой работы, чем Глушенков.

    У нас в молодежке Леша был важнейшим игроком в прессинге — много мячей выбивал, перехватывал», — рассказал Вашкевич Sport24.

    Напомним, Глушенков до перехода в «Зенит» играл за московский «Локомотив».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • СКА продолжит победную серию в дерби с ЦСКА
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Сможет ли Рублев взять реванш у Мюллера?
  • Рублев — Мюллер. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Минское «Динамо» продолжит побеждать?
  • «Динамо» Минск — «Металлург Мг». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.15
  • Экспресс дня 17 октября
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рублев — Мюллер
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  3.70
  • Прогноз на матч Монако — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Санкт-Паули
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Хэнань Суншань Лунмэн
  • Футбол
  • Завтра в 14:35
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ахмат — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 20:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры