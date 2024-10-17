Бывший тренер Батракова сравнил футболиста с Глушенковым

Наставник дзержинского «Арсенала»сравнил хавбека

«Можно ли их сравнивать? Уместно в том плане, что оба атакующие полузащитники. Но у них разный набор качеств. У Максима хорошее голевое чутье и скоростной дриблинг. А Леха — более тонкий футболист, он может классно сыграть в подыгрыше. Плюс Батраков выполняет больше беговой и черновой работы, чем Глушенков.

У нас в молодежке Леша был важнейшим игроком в прессинге — много мячей выбивал, перехватывал», — рассказал Вашкевич Sport24.

Напомним, Глушенков до перехода в «Зенит» играл за московский «Локомотив».