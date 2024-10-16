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    Слуцкий: Работа в Медиалиге? Исключено

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    Российский тренер Леонид Слуцкий дал понять, что не намерен работать в Медиалиге в качестве главного тренера.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Если это будет какая-то амбассадорская история или обязанности контракта, по которым я пришёл, постоял на бровке, пошутил — то да. Но именно как тренера команды…

    Исключено, ну просто вообще. Не знаю. Даже если всех моих родственников возьмут в заложники, приставят пистолет и все прочее. И то я соглашусь, чтобы парочку вынесли уже, и на последнем может быть скажу, что согласен», — сказал Слуцкий в подкасте на канале «Т-Лиги».

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    Ранее Слуцкий тренировал сборную России, ЦСКА, казанский «Рубин» и другие клубы.

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