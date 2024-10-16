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    Родина — Спартак Кострома: смотреть матч онлайн в прямом эфире

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    В 17:00 мск. 16.10.2024 в кубке России по футболу начнется футбольный матч между командами Родина и Спартак Кострома. Прямая трансляция игры будет доступна бесплатно для всех посетителей сайта по ссылкам ниже.

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