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    Экс-игрок «Ливерпуля» мог стать тренером «Спартака»

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    Новым главным тренером «Спартака» мог стать бывший полузащитник «Ливерпуля» Альберт Риера, сообщает «Чемпионат».

    Альберт Риера
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    Альберт Риера

    Минувшим летом одним из основных кандидатов на пост главного тренера «Спартака» был Альберт Риера, который тогда он возглавлял «Бордо».

    Кроме того, в московском клубе рассматривали кандидатуры Паскаля Янсена и Владимира Ивича.

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев изначально был заинтересован в назначении Ивича, но в итоге поддержал кандидатуру Деяна Станковича.

    Также отмечается, что в листе было несколько португальских специалистов.

    «В какой-то момент состоялся созвон, в котором принимали участие Малышев, Амарал и сам Станкович. То, каким подготовленным оказался сербский тренер, впечатлило руководителей "Спартака".

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    • После этого Станковича пригласили на личное собеседование с участием всего совета директоров, на котором Деян уже очень сильно впечатлил Павла Жданова ― члена совета директоров "Спартака". Жданов остался в восторге от Станковича и дал команду подписывать контракт именно с сербом», — добавил источник издания.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 11-ти туров.

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