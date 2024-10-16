Экс-игрок «Ливерпуля» мог стать тренером «Спартака»

Новым главным тренероммог стать бывший полузащитник «Ливерпуля» сообщает «Чемпионат».

Минувшим летом одним из основных кандидатов на пост главного тренера «Спартака» был Альберт Риера, который тогда он возглавлял «Бордо».

Кроме того, в московском клубе рассматривали кандидатуры Паскаля Янсена и Владимира Ивича.

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев изначально был заинтересован в назначении Ивича, но в итоге поддержал кандидатуру Деяна Станковича.

Также отмечается, что в листе было несколько португальских специалистов.

«В какой-то момент состоялся созвон, в котором принимали участие Малышев, Амарал и сам Станкович. То, каким подготовленным оказался сербский тренер, впечатлило руководителей "Спартака".

После этого Станковича пригласили на личное собеседование с участием всего совета директоров, на котором Деян уже очень сильно впечатлил Павла Жданова ― члена совета директоров "Спартака". Жданов остался в восторге от Станковича и дал команду подписывать контракт именно с сербом», — добавил источник издания.

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 11-ти туров.