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    Пол Гаскойн: Мне жалко тен Хага

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    Экс-звезда сборной Англии Пол Гаскойн начал жалеть наставника «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

    Пол Гаскойн
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    Пол Гаскойн

    «Знаете, я вижу эту ситуацию такой же, какая была у меня, когда я играл. Я знал, что я хорош, знал, что любой, кто придёт после меня, не справится. То же самое происходит в "Манчестер Юнайтед" после ухода сэра Алекса Фергюсона.

    Даже Моуринью был не так хорош, как и Дэвид Мойес. Честно говоря, мне жаль тен Хага. Я бы хотел, чтобы Фергюсон возглавил эту команду хотя бы на один сезон, и мы бы посмотрели, что он может сделать с этими игроками», — приводит слова Гаскойна Sportscasting.

    Календарь и таблица АПЛ

    После семи туров манкунианцы идут только 14-ми в таблице АПЛ.

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