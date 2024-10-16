Пол Гаскойн: Мне жалко тен Хага

Экс-звезда сборной Англииначал жалеть наставника «Манчестер Юнайтед»

«Знаете, я вижу эту ситуацию такой же, какая была у меня, когда я играл. Я знал, что я хорош, знал, что любой, кто придёт после меня, не справится. То же самое происходит в "Манчестер Юнайтед" после ухода сэра Алекса Фергюсона.

Даже Моуринью был не так хорош, как и Дэвид Мойес. Честно говоря, мне жаль тен Хага. Я бы хотел, чтобы Фергюсон возглавил эту команду хотя бы на один сезон, и мы бы посмотрели, что он может сделать с этими игроками», — приводит слова Гаскойна Sportscasting.

Календарь и таблица АПЛ

После семи туров манкунианцы идут только 14-ми в таблице АПЛ.