В «Зените» рассказали о состоянии Волкова

Председатель правления «Зенита»оценил состояние защитника сине-бело-голубых

В сентябре футболист получил разрыв передней крестообразной связки левого колена.

«Волков приступил к восстановлению. Сколько оно займет, пока трудно говорить. Восстановление после "крестов" — это всегда очень тяжело, это через боль. Очень много зависит от того, как спортсмен сможет с этим справляться, — сказал Медведев "СЭ".

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В этом сезоне 22-летний Волков успел провести 6 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.