Николич: Конечно, четвертое место ЦСКА никого не устраивает

Наставник ЦСКАвысказался о результатах армейцев на старте сезона. Специалист дал понять, что команда стремится к большему.

«Ответ на этот вопрос не совсем простой. Конечно, недоволен. Меня не устраивает четвертое место, думаю, оно не устраивает и ЦСКА. Но если смотреть на все, что происходит, на процессы, которые идут — мы должны быть более-менее довольны.

Вы знаете, что у нас не было сумасшедших возможностей во время трансферного окна, были потери пары игроков, которые были лидерами команды. Сейчас мы добавляем новых футболистов, развиваем молодых по ходу чемпионата.

В последних 9 играх у нас серия — 7 побед, 1 ничья, 1 поражение. Ничья с "Рубином" и поражение от "Зенита" — не по делу, не по игре. Разница голов в этих играх у нас — 18 забитых и 3 пропущенных. Такой ход меня устраивает», — сказал Николич в эфире передачи «Футбол России».

Соглашение Николича с ЦСКА истекает летом 2026 года.

Календарь и таблица РПЛ

ЦСКА идет 4-м в таблице РПЛ. У клуба 20 очков по итогам 11 матчей.