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    Николич: Конечно, четвертое место ЦСКА никого не устраивает

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    Наставник ЦСКА Марко Николич высказался о результатах армейцев на старте сезона. Специалист дал понять, что команда стремится к большему.

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «Ответ на этот вопрос не совсем простой. Конечно, недоволен. Меня не устраивает четвертое место, думаю, оно не устраивает и ЦСКА. Но если смотреть на все, что происходит, на процессы, которые идут — мы должны быть более-менее довольны.

    Вы знаете, что у нас не было сумасшедших возможностей во время трансферного окна, были потери пары игроков, которые были лидерами команды. Сейчас мы добавляем новых футболистов, развиваем молодых по ходу чемпионата.

    В последних 9 играх у нас серия — 7 побед, 1 ничья, 1 поражение. Ничья с "Рубином" и поражение от "Зенита" — не по делу, не по игре. Разница голов в этих играх у нас — 18 забитых и 3 пропущенных. Такой ход меня устраивает», — сказал Николич в эфире передачи «Футбол России».

    Соглашение Николича с ЦСКА истекает летом 2026 года.

    Календарь и таблица РПЛ

    ЦСКА идет 4-м в таблице РПЛ. У клуба 20 очков по итогам 11 матчей.

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