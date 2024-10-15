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    Латышонок: Я мог перейти в «Спартак»

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    Голкипер «Зенита» и сборной России Евгений Латышонок отметил, что мог оказаться в «Спартаке».

    Евгений Латышонок
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    Евгений Латышонок

    «Я знаю от агента, был реальный интерес, и я мог перейти в "Спартак".

    Почему сделал другой выбор? Хотел перейти именно в "Зенит", потому что это чемпион страны, клуб, за которым я в детстве следил по телевизору, еврокубки, Вячеслав Малафеев. Это просто мечта — перейти в "Зенит".

    "Спартак" — безусловно, тоже большой клуб России, но у меня душа лежала именно к питерскому клубу», — приводит слова Латышонка «Советский спорт».

    Ранее Латышонок заявил, что его шокировали цены на недвижимость в Санкт-Петербурге. Вратарь перешел в «Зенит» минувшим летом.

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