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    Яковлев: У меня нормальные отношения с Карпиным

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    Экс-игрок «Спартака» Павел Яковлев рассказал, какие у него отношения с Валерием Карпиным. Сейчас специалист тренирует «Ростов» и сборную России.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Нормальные у нас отношения с ним. Как и в любых, есть любовь, есть там ссоры, и это так же происходило у нас. Вот и всё.

    Благодарен Георгиевичу за то, что он дал возможность мне показать себя. Понимаете, это тоже очень важно. Я считаю, что это обычные нейтральные отношения. Я просто ему благодарен за возможность и за то, что он дал мне как футболисту. Возможно, например, когда я первый раз уехал в Самару, он меня сделал сильнее. Я не засиделся в этой команде. Может, я ещё там полгода посидел бы и оказался бы в Первой лиге. А так он дал возможность уехать и уже показать себя в немного другой структуре, в другой ситуации, когда ты борешься за выживание.

    Поэтому у нас были нормальные рабочие отношения, но никогда они не доходили до каких-то там близких, как было у некоторых других людей», — сказал Яковлев в эфире «Коммент Шоу».

    33-летний Павел Яковлев — воспитанник футбольной школы московского «Спартака».

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