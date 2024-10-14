Терехин: «Динамо» поборется за золото, но надо разобраться с обороной

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива»уверен, что бело-голубые еще не выбыли из чемпионской гонки, но для этого главному тренеру Марцелу Личке надо обязательно разобраться со своей обороной.

«Московское "Динамо" уже озвучивало, что собирается бороться в этом сезоне за чемпионство. Реально ли это? Почему нет? Пока все команды в турнирной таблице идут рядом: разница в три‑четыре очка — ерунда, всё это досягаемо. Но чтобы претендовать на золото, необходимо наладить игру в обороне. В прошлом сезоне были точно такие же проблемы, и пока ничего не изменилось.

Если Личка наладит игру в обороне, то да, команда сможет бороться за чемпионство. Потому что "Динамо" очень прилично забивает. Но оборона, увы, дырявая. Такая же, кстати, проблема у "Спартака". Так что Личке нужно поработать над игрой в защите. Если же он не знает, как это делать, то пусть пригласит к себе в штаб человека, который знает, — сказал Терехин "Матч ТВ".

Календарь и таблица РПЛ

Сейчас "Динамо" идет пятым в таблице РПЛ с 20 очками после 11 туров.