Палмер: Переход в другой клуб изменил мою жизнь

Хавбек «Челси»высказался о своем переходе в стан синих. Ранее футболист играл за «Манчестер Сити».

«Как я оглядываюсь на свой уход из "Манчестер Сити"? Да, это была авантюра, потому что я не знал, на что иду, не знал клуб, в который перехожу. Мне говорили: "Не иди туда, не иди сюда". Но я просто решил, что сам хочу делать, и сделал это.

Переход в другой клуб изменил мою жизнь. Я уехал из Манчестера, где я вырос, убежал от людей, с которыми мне не нужно было быть рядом. И на футбол это также повлияло, очевидно», — приводит слова Палмера Evening Standard.

Календарь и таблица АПЛ

Ранее Палмер был признан лучшим игроком АПЛ по итогам сентября.