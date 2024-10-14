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    Палмер: Переход в другой клуб изменил мою жизнь

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    Хавбек «Челси» Коул Палмер высказался о своем переходе в стан синих. Ранее футболист играл за «Манчестер Сити».

    Коул Палмер
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    Коул Палмер

    «Как я оглядываюсь на свой уход из "Манчестер Сити"? Да, это была авантюра, потому что я не знал, на что иду, не знал клуб, в который перехожу. Мне говорили: "Не иди туда, не иди сюда". Но я просто решил, что сам хочу делать, и сделал это.

    Переход в другой клуб изменил мою жизнь. Я уехал из Манчестера, где я вырос, убежал от людей, с которыми мне не нужно было быть рядом. И на футбол это также повлияло, очевидно», — приводит слова Палмера Evening Standard.

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    Ранее Палмер был признан лучшим игроком АПЛ по итогам сентября.

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