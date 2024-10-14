Непомнящий: Любая команда в РПЛ может наказать «Зенит»

Российский тренервысказался о проблемахв нынешнем сезоне.

«Мне видится одна проблема — психология. Если питерцы играют с удовольствием, то им нет равных по потенциалу. Но то, что команда так зависит от настроения, это плохо.

Когда Семаку удавалось мотивировать игроков, им не было равных. Как только они чуть сбавляют, их тут же начинают накрывать. Этим и силён наш чемпионат. Расслабляться никому нельзя. У нас любая команда может наказать "Зенит", как и всех остальных», — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».

После 11-и туров в российской Премьер-лиге «Зенит» занимает 3-е место в таблице с 26-ю очками в активе.