Непомнящий: «Краснодар» находится в оптимальном состоянии

Российский тренервысказался об игрев нынешнем сезоне.

«Там есть все составляющие: хороший состав, лидеры стали ярко себя проявлять, в отличие от того, что было в начале сезоне. Тогда не было полного комплекта, потому что латинские футболисты были заняты в своих сборных.

Во всех линиях у "быков" есть лидеры, которые ярко себя проявляют. Команда находится в оптимальном состоянии», — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ после 11-и туров с 27-ю очками в активе.