Иньеста дал совет Ямалю

Экс-игрок «Барселоны»дал совет 17-летнему. Он посоветовал футболисту просто наслаждаться футболом.

«Окружение Ямаля должно помочь ему двигаться в правильном направлении. Ему 17 лет, впереди вся карьера, и всё, что он должен делать сейчас, — продолжать наслаждаться футболом с таким же чувством свободы, как если бы он играл на школьной площадке», — приводит слова Иньесты Barca Universal.

Ямаль в нынешнем сезоне провел 11 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал 5 голевых передач.

Летом 2024 года Ямаль в составе сборной Испании стал чемпионом Европы.