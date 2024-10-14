Иньеста дал совет Ямалю

Ламин Ямаль Фото: globallookpress.com
«Окружение Ямаля должно помочь ему двигаться в правильном направлении. Ему 17 лет, впереди вся карьера, и всё, что он должен делать сейчас, — продолжать наслаждаться футболом с таким же чувством свободы, как если бы он играл на школьной площадке», — приводит слова Иньесты Barca Universal.
Ямаль в нынешнем сезоне провел 11 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал 5 голевых передач.
Летом 2024 года Ямаль в составе сборной Испании стал чемпионом Европы.