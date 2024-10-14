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    Иньеста дал совет Ямалю

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    Экс-игрок «Барселоны» Андрес Иньеста дал совет 17-летнему Ламину Ямалю. Он посоветовал футболисту просто наслаждаться футболом.

    Ламин Ямаль
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    Ламин Ямаль

    «Окружение Ямаля должно помочь ему двигаться в правильном направлении. Ему 17 лет, впереди вся карьера, и всё, что он должен делать сейчас, — продолжать наслаждаться футболом с таким же чувством свободы, как если бы он играл на школьной площадке», — приводит слова Иньесты Barca Universal.

    Ямаль в нынешнем сезоне провел 11 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал 5 голевых передач.

    Летом 2024 года Ямаль в составе сборной Испании стал чемпионом Европы.

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