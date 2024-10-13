Тихонов: Я ни в коем случае не осуждаю Соболева

Наставник «Енисея»высказался про игрока «Зенита». Ранее форвард покинул «Спартак».

По словам Тихонова, он не осуждает поступок нападающего.

«Считаю, что "Спартак" в ситуации с Соболевым поступил правильно. Если футболист не хочет играть. Он пришёл и сказал: "Я как бы не хочу". Возможно, так было. Как можно не хотеть играть в "Спартаке"? Люди мечтают об этом! Мы мечтали об этом. Мы играли, творили историю в 90-х годах. Видимо, немного другие интересы и задачи. Я ни в коем случае не осуждаю Соболева — это его жизнь. Он решил так. И пускай с этим живёт», — сказал Тихонов «Чемпионату».

Контракт Соболева с «Зенитом» действует до июня 2027 года. С 2020 по 2024 год нападающий выступал за «Спартак».