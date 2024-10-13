ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кирнан Дьюзбери-ХоллЗолотой запас. Пять летних новичков АПЛ, полирующих лавку за большие деньги
  • 02:02
    • Бетербиев победил Бивола и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе
  • 23:44
    • Гол Роналду помог Португалии победить Польшу в Лиге наций
  • 23:40
    • Гол Субименди принес Испании победу над Данией в Лиге наций
  • 20:56
    • Хорватия одержала волевую победу над Шотландией в матче Лиги наций
  • 17:04
    • Джокович переиграл Фритца и вышел в финал турнира в Шанхае
    Все новости спорта

    Тихонов: Я ни в коем случае не осуждаю Соболева

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Спартак
    Наставник «Енисея» Андрей Тихонов высказался про игрока «Зенита» Александра Соболева. Ранее форвард покинул «Спартак».

    Александр Соболев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Соболев

    По словам Тихонова, он не осуждает поступок нападающего.

    «Считаю, что "Спартак" в ситуации с Соболевым поступил правильно. Если футболист не хочет играть. Он пришёл и сказал: "Я как бы не хочу". Возможно, так было. Как можно не хотеть играть в "Спартаке"? Люди мечтают об этом! Мы мечтали об этом. Мы играли, творили историю в 90-х годах. Видимо, немного другие интересы и задачи. Я ни в коем случае не осуждаю Соболева — это его жизнь. Он решил так. И пускай с этим живёт», — сказал Тихонов «Чемпионату».

    Контракт Соболева с «Зенитом» действует до июня 2027 года. С 2020 по 2024 год нападающий выступал за «Спартак».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Черчесова ждет новый провал?
  • Казахстан — Словения. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Сможет ли «Арсенал» «засушить» своего соперника?
  • «Арсенал» Тула — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Сможет ли Англия реабилитироваться за поражение в прошлом матче?
  • Финляндия — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 13 октября
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Казахстан — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Финляндия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Армения — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Бельгия — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Венгрия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Китай (U21) — Россия (U21)
  • Футбол
  • Завтра в 07:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Украина — Чехия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры