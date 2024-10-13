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    Тихонов: «Спартак» местами выглядит довольно неплохо

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    Экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов, который сейчас тренирует «Енисей», высказался о работе наставника красно-белых Деяна Станковича.

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    «Работа оценивается, когда ты смотришь в турнирную таблицу. "Спартак" местами выглядит довольно неплохо. Легионеры у "Спартака" очень сильные.

    Но ещё и наши футболисты должны соответствовать этим легионерам, чтобы биться за места, где в данный момент "Спартак" не находится. Конечно, я переживаю за "Спартак". Смотрю и надеюсь.

    Работа Станковича видна. Моментами команда здорово играет. Но ещё раз говорю: самое главное — это результат. Команда может играть хорошо, но не будет результата. Вот она и работа тренера», — сказал Тихонов «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» после 11 туров находится на 6-м месте в таблице. В активе команды 19 набранных очков.

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