Тихонов: «Спартак» местами выглядит довольно неплохо

Экс-игрок «Спартака», который сейчас тренирует «Енисей», высказался о работе наставника красно-белых

«Работа оценивается, когда ты смотришь в турнирную таблицу. "Спартак" местами выглядит довольно неплохо. Легионеры у "Спартака" очень сильные.

Но ещё и наши футболисты должны соответствовать этим легионерам, чтобы биться за места, где в данный момент "Спартак" не находится. Конечно, я переживаю за "Спартак". Смотрю и надеюсь.

Работа Станковича видна. Моментами команда здорово играет. Но ещё раз говорю: самое главное — это результат. Команда может играть хорошо, но не будет результата. Вот она и работа тренера», — сказал Тихонов «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» после 11 туров находится на 6-м месте в таблице. В активе команды 19 набранных очков.