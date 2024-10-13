Николич: Видно, что команда прогрессирует

Главный тренервысказался о товарищеском матче против(2:2).

«Полезная игра. Главное, что без повреждений. Пробежали сколько нужно, игроки поддержали ритм. Мне не хочется всерьез обсуждать товарищеские матчи.

Мусаев и Дивеев играли весь матч. Обляков — почти весь. У нас 12–13 игроков сборных. Гурариапе нужно забивать как форварду, каждый нападающий зависит от этого. Рифат Жемалетдинов еще травмирован, ему нужно время на восстановление от повреждения задней поверхности бедра.

Очень тяжелое начало. Четыре выездных игры, три — на юге, дорога — сутки на поезде. Летом — жара. Команда перестраивалась. Последние девять игр — и у нас семь побед. Очень доволен. Видно, что команда прогрессирует», — цитирует Николича «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

В ближайшем матче ЦСКА встретится на выезде с махачкалинским «Динамо». Сейчас команда идет четвертой в турнирной таблице.